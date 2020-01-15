Huawei تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Huawei P30 Lite New Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن شركة Huawei لا يُسمح لها بالمصادقة على أي أجهزة جديدة بسبب الحظر الذي فرضته عليها الحكومة الأمريكية، فإن الشركة تبحث عن طرق للبقاء حية في أذهان المستهلكين، وواحدة من هذه الطرق هي إعادة تسمية هواتفها الذكية الحالية وإجراء بعض التغييرات الإضافيةعلى العتاد، وهذا بالضبط ما حصل مع الهاتف Huawei P30 Lite New Edition الذي تم الإعلان عنه الآن.

الهاتف Huawei P30 Lite New Edition هو نفسه الهاتف Huawei P30 Lite الذي تم إطلاقه قبل عام بإستثناء أنه يضم الآن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB بدلاً من 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. كل شيء آخر بقي كما هو بالضبط، بما في ذلك التصميم والكاميرات، والمعالج، والبطارية.

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وبهذه الطريقة، يُمكن لشركة Huawei إعادة إصدار جميع الهواتف التي أطلقتها في العام 2019 دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص جديدة لإستخدام التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. لسوء الحظ، لن تكون قادرة على مواصلة ذلك لفترة طويلة جدًا، ونأمل أن يتم حل مشكلة الحظر الأمريكي عاجلاً وليس آجلاً.