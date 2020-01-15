Sony ستُعلن عن هواتف Xperia جديدة في اليوم 24 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا، قررت شركة Sony كسر الصمت والكشف رسميًا عن تاريخ الإعلان عن هواتف Xperia القادمة. ليس لدينا أي شك في أن تقوم شركة Sony بإطلاق هواتفها الذكية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل.

على أي حال، تقول الدعوة المُرسلة لوسائل الإعلام أن شركة Sony ستعلن عن هواتفها الجديدة في اليوم 24 فبراير، وبالضبط في الساعة 8:30 بتوقيت أوروبا وسيكون هناك بث مباشر أيضًا.

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نحن نتوقع أن تقوم شركة Sony في هذا الحدث بالكشف عن هاتفها الرائد المقبل والذي من المفترض أن يحمل إسم Xperia 5 Plus، وهاتف آخر من الفئة المتوسطة يضم المعالج Snapdragon 765. كما كانت هناك شائعات حول الهاتف Xperia 3 في الشهر الماضي ما لم يكن هذا الأخير هو مجرد إسم آخر للهاتف Xperia 5 Plus.

في كلتا الحالتين، نتوقع أن تقوم شركة Sony بإخراج أكثر من هاتف واحد من خطوط التجميع الخاصة بها، وسوف نتأكد من كل شيء على وجه اليقين في غضون شهر تقريبًا.