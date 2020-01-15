صورة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Huawei P40 من عدة زوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - أولى الصور التي حصلنا عليها للهاتف Huawei P40 كانت مظلمة بشكل مخيب للآمال، ولكن نحن هنا مع صورة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei من مختلف الزوايا. هذه الصورة تؤكد لنا أن الهاتف Huawei P40 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، وبالضبط في الركن الأيسر العلوي، وهو تصميم يبدو مشتركًا بين معظم الهواتف الرائدة للعام 2020.

الواجهة الأمامية مثيرة للإهتمام أيضًا، فهي تعرض شاشة مسطحة مع ثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. وعلى ذكر الشاشة، فمن المفترض أن يبلغ حجمها 6.1 إنش أو 6.2 إنش.

لا توجد معلومات كثيرة عن الهاتف Huawei P40، ولكن الشائعات تقول بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight. ومع ذلك، إذا كان النص أدنى الكاميرا صحيحًا، فهو يشير إلى أن الكاميرا الثالثة ستكون عبارة عن كاميرا مٌقربة توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. ومن المؤكد أن الواجهة الأمامية ستضم كاميرا أساسية وكاميرا أخرى واسعة الزاوية.

Advertisements

للآسف، يبدو أن الهاتف Huawei P40 فقد منفذ السماعات 3.5mm علمًا أن الهاتف Huawei P30 Pro يضم هذا المنفذ في الجزء السفلي. لا تُظهر هذه الصورة الجزء العلوي من الهاتف، ولكن عادة ما تكون المنافذ مرئية حتى في الصور الجانبية لأنها تكون محاطة بمساحة صغيرة لإفساح المجال للموصل.

الهاتف Huawei P40 سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10، وسيأتي مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei بدلاً من جوجل. سيتم الكشف عن Huawei P40 و Huawei P40 Pro في شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن يكونا مختلفين تمامًا، فقد تردد أن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم كاميرتين إضافيتين في الخلف وشاشة منحنية في الأطراف الأربعة.