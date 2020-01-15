تسريب معلومات جديدة حول سماعات +Galaxy Buds القادمة من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds في الحدث الذي ستكشف فيه عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. لقد سمعنا بالفعل أن سماعات الأذن الجديدة لن تضم تقنية إلغاء الضوضاء، والآن تم تأكيد ذلك من قبل مصدر آخر.

سماعات Galaxy Buds الحالية تضم بطارية بسعة 58mAh، مما يسمح بحوالي 4 ساعات من التشغيل المتواصل. ومع ذلك، يشير تقرير اليوم إلى أن سماعات +Galaxy Buds القادمة ستضم بطارية بسعة 85mAh وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يمدد مدة الإستخدام لما يصل إلى 12 ساعة.

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المشكلة الأخرى في سماعات Galaxy Buds الحالية هي جودة المكالمات، وهذه المشكلة لم تنجح شركة سامسونج في إصلاحها أبدًا، حتى مع إصدارها للعديد من التحديثات. ولإصلاح هذه المشكلة بالتحديد، ستقوم شركة سامسونج بتضمين أربع ميكروفونات في سماعات +Galaxy Buds، بدلاً من إثنين. ومع ذلك، لن نتأكد مما إذا نجحت شركة سامسونج في إصلاح هذه المشكلة أم لا حتى تقوم بكشف النقاب عن سماعات +Galaxy Buds الجديدة في الشهر المقبل.