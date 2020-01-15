مايكروسوفت تطلق رسميًا النسخة النهائية المستقرة من متصفح إيدج الجديد كليًا

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء رسميًا عن إطلاق النسخة النهائية المستقرة من متصفح الإنترنت (إيدج) Edge المرتكز على منصة (كروميوم) Chromium، وذلك بعد نحو سنة من الإعلان عنه، وأشهر من الاختبار.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة: إنه يمكن للمستخدمين تنزيل متصفح (إيدج) الجديد لأنظمة ويندوز 7، و8، و10، بالإضافة إلى نظام (ماك أو إس) من آبل، كما يمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 الانتظار ليحل المتصفح الجديد محل متصفح إيدج الحالي على النظام تلقائيًا.

وكانت مايكروسوفت خلال الأشهر الماضية قد أطلقت العديد من النسخ التجريبية التي كشفت عن المزايا الجديدة، وهي الآن ذاتها متاحة مع النسخة النهائية المستقرة. ولأن المتصفح مرتكز على محرك كروميوم فسيحصل اعتبارًا من الآن على تحديثات جديدة كل 6 أسابيع.

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح إيدج – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك كروميوم المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي؛ خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2019، عن المزايا القادمة إلى المتصفح، بما في ذلك: (وضع إنترنت إكسبلورر)، الذي يسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة – خاصةً الداخلية – لتعمل مباشرة ضمن متصفح (إيدج) الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.

وإلى جانب ميزة (وضع إنترنت إكسبلورر)، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا. كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم (المجموعات) Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.

وقالت مايكروسوفت وقتئذ: إن (إيدج) الجديد سوف يوفر مزايا خصوصية جديدة، بما في ذلك 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، وصارم.