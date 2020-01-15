تقرير جديد يكشف عن أكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم

أظهر تقرير جديد بأن شركة جوجل تمكنت للمرة الأولى منذ 5 سنوات من انتزاع المركز الأول من فيسبوك كأكثر ناشر للتطبيقات على الأجهزة المحمولة.

وحسب التقرير الخاص بالربع الرابع من 2019 – الذي نشرته شركة تحليلات السوق (سنسور تاور) Sensor Tower، فقد حققت جوجل أكثر من 850 مليون تنزيل مقارنةً بفيسبوك التي حققت 800 مليون تنزيل.

ومع أن جوجل تفوقت على فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أن فيسبوك لا تزال تهمين على المركز الأول للعام بأكمله، إذ تمتلك الشركة 4 من بين التطبيقات الخمسة الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة، وهي: تطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيق شبكتها الاجتماعية فيسبوك، وتطبيق خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وتطبيق التراسل مسنجر.

ومع أن المراكز الخمسة الأولى في القائمة لم تشهد تغييرًا جذريًا على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ جاءت تطبيقات فيسبوك: واتساب، وفيسبوك، وإنستاجرام، ومسنجر في المراكز الأربعة الأولى على التوالي – تقريبًا – لعامي 2016، و2017، ولكن عام 2018 شهد الصعود الهائل لتطبيق (تيك توك) TikTok، الذي انتزع المركز الرابع من إنستاجرام في 2018، ثم انتزع المركزين الثاني والثالث من مسنجر وفيسبوك، ليحتل الآن المركز الثاني خلف واتساب الذي لا يزال التطبيق الأكثر تنزيلًا.

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يُشار إلى أن عام 2019 شهد أيضًا صعود تطبيقات أخرى، بما في ذلك تطبيق خدمة البث الجديدة من شركة ديزني Disney+ الذي كان الأكثر نموًا، وضمن المراكز العشرة الأولى شملت القائمة تطبيقات، مثل: تطبيق مشاركة الملفات SHAREit، وتطبيق خدمة التراسل سناب شات، ومتصفح الويب UCBrowser، وتطبيق يوتيوب، وتطبيق أوبر، وتطبيق نتفليكس. كما أن القائمة شهدت في عام 2019 نمو تطبيق Likee الجديد ليحتل المركز السادس بعد إنستاجرام.