ويندوز 7 يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

أرسلت شركة مايكروسوفت آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون نظامها التشغيلي ويندوز 7 Windows، بحيث لن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات أمنية أو غير أمنية من مايكروسوفت، وذلك بالنظر إلى أنه يعتبر الآن نظامًا غير مدعومًا من الشركة.

ويأتي التحديث التراكمي الشهري وغير الأمني ​​الجديد لنظام التشغيل Windows 7 مع اثنين من الإصلاحات الأمنية، وتقول مايكروسوفت إن التحديث KB4534310 لنظام ويندوز 7 يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفير ويندوز ونوافذ الإدخال والتكوين وإدارة ويندوز والمكونات الأخرى.

وأصدرت الشركة أيضًا تحديث KB4536952 لخدمة تحديث الحزمة SSU المخصصة لتحديث التعليمات البرمجية التي تثبت التحديثات الأخرى، وذلك من أجل تحسين أداء Windows Update على ويندوز 7.

وينطبق التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 7 على جميع إصداراته أو نسخه، بما في ذلك Windows 7 و Service Pack 1 و Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 و Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 و Windows Embedded و POSReady 7 و Windows Thin PC.

ويمكن للمستخدمين تنزيل أحدث التصحيحات وتثبيتها عن طريق البحث عن التحديثات في لوحة التحكم، كما يمكن أيضًا الحصول على برنامج التثبيت دون اتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل الحزمة من موقع Microsoft Update على الويب.

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وتحتاج الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Windows 7 للترقية إلى نظام Windows 10 من أجل الحصول على الدعم والتحديثات والتصحيحات المستمرة من مايكروسوفت بعد 14 يناير، ويفتقد المستهلكون أو الشركات أحدث التقنيات والتطبيقات والتحديثات الأمنية والدعم إذا كانوا يستخدمون Windows 7 على الرغم من نهاية حياته.

وصرحت مايكروسوفت في مستند دعم بأنها ستعرض إشعارًا تحذيرًا للترقية بوضع ملء الشاشة على أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام Windows 7 اعتبارًا من تاريخ اليوم 15 يناير، على أن يبقى الإشعار ظاهرًا على الشاشة حتى يتفاعل معه المستخدم على جهاز الحاسب الذي يعمل:

ويظهر هذا التحديث لجميع مستخدمي النظام التشغيلي بمختلف نسخه، Starter و Home Basic و Home Premium و Ultimate و Professional (لا توجد تنبيهات إذا اشتريت التحديث الأمني الموسع).

ويمكن للشركات والمؤسسات والأعمال التجارية الصغيرة الدفع لشركة مايكروسوفت من أجل تمدد الدعم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ووفقًا لسياسة Microsoft Windows 7 ESUs، قد يدفع عملاء المؤسسات مبلغ 50 أو 100 أو 200 دولارًا سنويًا للحصول على تحديثات الأمان لنظام التشغيل Windows 7 Pro أو Enterprise.

وقال جاريد سباتارو Jared Spataro، نائب رئيس الشركة لمنتجات Microsoft 365: يمثل اليوم نهاية الدعم لنظام التشغيل Windows 7، وركزنا منذ عشر سنوات عندما أعلنا لأول مرة عن Windows 7 و Office 2010 على تقديم أفضل تجربة إنتاجية في ذلك الوقت.

وأضاف “بفضل التقدم المذهل في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي تمكنا منذ ذلك الحين من بناء أدوات لمساعدتك في الاستفادة من أشكال جديدة من الإنتاجية، ومع استمرار تطور المشهد الأمني السيبراني بشكل كبير كل يوم، لا يمكن جعل التكنولوجيا البالغة من العمر عشر سنوات تواكب هذا التطور”.