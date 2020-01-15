شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن فيس بوك يحذرك عند تسجيل الدخول من تطبيق غير آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك عن ميزة جديدة ترسل لك إشعارًا عند استخدام حسابك لتسجيل الدخول إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، ولن تكون هذه الميزة بمثابة طبقة إضافية من الحماية التى يمكن أن تمنحك الفرصة لتأمين حسابك فى حالة وصول شخص ما إليه بشكل غير صحيح فقط، بل ستمنحك مزيدًا من التحكم فى معلوماتك.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يوضح لك الإشعار، الذى ستحصل عليه عبر البريد الإلكترونى وتطبيق فيس بوك، نوع التفاصيل التى شاركتها الشبكة الاجتماعية مع تطبيق الجهة الخارجية أو موقع الويب.

كما يمكنك الضغط فوق زر "تعديل الإعدادات" فى البريد الإلكترونى لإزالة إذن التطبيق للوصول إلى التفاصيل الخاصة بك، وستحصل على إشعار فى المرة الأولى التى تستخدم فيها معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك مع أحد التطبيقات، وعند إعادة استخدامها بعد انتهاء صلاحية وصول هذا التطبيق إلى معلوماتك أيضا.

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يمكنك أيضًا معرفة التطبيقات التى يمكنها حاليًا الوصول إلى تسجيل الدخول الخاص بك وإلغاء إمكانية الوصول إليها إذا كنت ترغب فى ذلك، من خلال الاطلاع على فحص خصوصية الشبكة الاجتماعية.

جدير بالذكر حدث موقع فيس بوك أداة "فحص الخصوصية" بأربع ميزات جديدة مطلع 2020، لمساعدة المستخدمين على تحسين أمان الحساب والتحكم فى كيفية استخدام معلوماتهم، إذ أطلقت أداة "فحص الخصوصية" منذ عام 2014، لكن سيتم طرح الإصدار الجديد على مستوى العالم هذا الأسبوع.

وستساعد الميزة الأولى وهى "من يمكنه رؤية ما تشاركه" على مراجعة من يمكنه رؤية معلومات ملفهم الشخصى، مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكترونى، وكذلك مشاركاتهم، وقال فيسبوك فى منشور بالمدونة فى وقت متأخر من يوم الاثنين: ستساعدك الميزة الثانية" الحفاظ على أمان حسابك "على تعزيز أمان حسابك عن طريق تعيين كلمة مرور أقوى وتشغيل تنبيهات تسجيل الدخول"، كما ستتيح لك "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك" على فيس بوك مراجعة الطرق التى يمكن للأشخاص من خلالها البحث عنك على الشبكة الاجتماعية، ومن يمكنه إرسال طلبات الأصدقاء إليك.