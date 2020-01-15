الآن| استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2020.. ومدة فترة السماح وموعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يناير 2020، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 فبراير المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

مدة فترة السماح

تصدر فاتورة التيلفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديد الفاتورة، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

موعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

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وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرارها والتي تصل إلى شهرين.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، والتي كانت 5 أيام.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يوليو للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg