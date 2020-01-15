موجة سيئة جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارًا من مساء الأربعاء حتي يوم السبت المقبل، يتخللها رمال وأتربة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن ذروة الموجة السيئة الخميس، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة، وتؤدي إلى إضراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

ويصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة )، بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

وتنخفض الحرارة من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد القادم، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

الأرصاد تحذر من طقس الخميس

وفي سياق متصل، أعلنت الأرصاد أن طقس الخميس، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون السحب ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 10 12

بورسعيد 15 21

دمياط 14 20

الزقازيق 10 20

الاسماعيلية 10 21

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السويس 11 21

العريش 10 23

رفح 11 23

رأس سدر 12 20

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 13 22

كاترين 05 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 19

المنيا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 10 20

قنا 10 21

الأقصر 11 22

أسوان 12 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 24

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23​