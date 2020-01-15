شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يربح نجوم يوتيوب مقابل مشاهدتك لفيديوهاتهم؟ الـ100 ألف بـ500 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين أن مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب يُنظر إليها ببساطة على أنها هواية ممتعة، إلا أن الكثير من الأشخاص المحظوظين تمكنوا الآن من الحصول على وظيفة من خلال نشر مقاطع الفيديو على موقع الفيديوهات المملوك لجوجل، ومؤخرا كشف العديد من مستخدمى يوتيوب عن طريقة الربح من الموقع، ومقدار ما يكسبونه مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

أثناء التحدث إلى Business Insider ، كشف ثلاثة مؤثرين عن المبلغ الذى يدفعه يوتيوب لمقاطع الفيديو التى يتراوح عدد مرات مشاهدتها بين 100 ألف مشاهدة، حتى 150 مليون مشاهدة.

ويأتى إعلانهم بعد فترة وجيزة من كشف فوربس عن أفضل 10 نجوم على يوتيوب لعام 2019، حيث احتل ريان كاجى البالغ من العمر ثمانى سنوات القائمة برصيد مثير للإعجاب قدره 26 مليون دولار.

سعر الـ100 ألف مشاهدة

أكدت نجمة يوتيوب "ناتالى باربو" أن مقاطع الفيديو التى تضم 100 ألف مشاهدة يمكن أن تحصل على ما بين 500 دولار (384 جنيهًا إسترلينيًا) و 1000 دولار (770 جنيهًا إسترليني) .

تضم قناة"باربو" حاليًا أكثر من 257000 مشترك، مع تحقيق 20 مقطع فيديو من الفيديوهات التابعة لها، أكثر من 100 ألف مشاهدة حتى الآن.

وأوضحت أن المبلغ الذى تكسبه لكل مقطع فيديو يعتمد حقًا على عدد الإعلانات التى يتضمنها كل فيديو، فعلى سبيل المثال، كسب مقطع فيديو على قناتها يحتوى على حوالى 100 ألف مشاهدة فقط 100 دولار (76 جنيهًا إسترلينيًا) ، حيث قامت بتضمين إعلان واحد فقط به.

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وفى حديثها إلى Business Insider ، قالت: "لا يمكنك مجرد افتراض أنك ستربح 27 ألف دولار فى السنة الأولى، بشكل عام، إنه شيء ينمو بمرور الوقت. "

سعر المليون مشاهدة

تسير الأمور على نحو أفضل بمجرد أن تصل مقاطع الفيديو إلى مليون مشاهدة، وفقًا لنجوم يوتيوب مارينا موجيلكو وكيفين ديفيد وأوستن ألكسندر وشيلبى تشرش، وفى حين أن جميع هؤلاء المؤثرين الأربعة لديهم مقاطع فيديو بها تتمتع بمليون مشاهدة، إلا أن المبلغ الذى كسبوه تباين بشكل كبير.

تحصل مقاطع فيديو تشرش على مبلغ يتراوح بين 2000 دولار (1540 جنيهًا إسترلينيًا) و 5000 دولار (3850 جنيهًا إسترلينيًا) ، بينما يكسب ألكساندر نحو 6000 دولار (4617 جنيهًا إسترلينيًا).

وفى الوقت نفسه، يمكن أن تحقق موجيلكو 10 آلاف دولار مقابل مقطع فيديو بمليون مشاهدة، بينما يحصل ديفيد على مبلغ ضخم قدره 40 ألف دولار (30،780 جنيه إسترليني)

وفقًا لمستخدمى يوتيوب، فإن تمكين كل خيارات الإعلان يساعد فى تحقيق أرباحهم، وكذلك تمديد مقاطع الفيديو لمدة 10 دقائق.

سعر الـ 150 مليون مشاهدة

كشف أحد مستخدمى يوتيوب عن مقدار ما يحصل عليه مقطع فيديو به 150 مليون مشاهدة، إذ يقوم "بول كوسكي" بنشر مقاطع فيديو حول بنادق Nerf على قناته، وحقق مؤخرًا 150 مليون مشاهدة على مقطع فيديو بعنوان "Nerf War: Tank Battle".

ووفقًا لـ كوسكى، فقد حقق له هذا الفيديو 97000 دولار (74،640 جنيه إسترليني)!