افضل برامج المؤذن لهاتفك المحمول 2020

التطبيقات المتنوعة على اندرويد كثيرة. و في نواح عديدة هناك تطبيقات متنوعة. من ناحية التطبيقات المكتبية فإن تطبيقات المؤذن. و تطبيقات الأذان هي تطبيقات مهمة جداً لكل الهواتف. حيث انها ستعد منبهات جيدة لمواقيت الصلاة و الأذان. و بالإضافة لبعض الإضافات كالأذكار فإن التطبيقات ستكون مهمة لك من ناحية حياتك الدينية.

برنامج المؤذن صلاتك Salatuk

هذا التطبيق جيد جداً لإستخدامه. في البداية فهو يقوم بتحديد مواعيد الأذان و الصلاة بناء على موقعك الجغرافي و الحسابات الفلكية التي قامت بتحديد مواقيت الصلاة في دولتك. بالإضافة الى انه يمكنك من اختيار اصوات الأذان المختلفة. و خيارات التنبيه قبل الأذان بوقت معين. و مستوى الصوت الخاص بالأذان بالإضافة الى اعتماد التطبيق على البوصلة في الجهاز لتحديد موقع القبلة.

لتحميل التطبيق

برنامج الصلاة اولاً

هذا من اشهر التطبيقات الموثوقة لمعرفة مواقيت الصلاة. من ناحية انه من اكثر التطبيقات تحميلاً في مصر و دول المغرب العربي. حيث انه يقدم دقة عالية جداً في تحديد مواقيت الصلاة الخاصة بموقعك الجغرافي. كما انه يقوم بإتاحة استعمال اصوات متعددة للأذان الخاص بك. فمن الدقة العالية في تحديد الأماكن و تعدد الأصوات فهو جيد للغاية

لتحميل التطبيق

برنامج Prayer Now

Advertisements

هو واحد من اقوى التطبيقات على الإطلاق. حتى في خارج الدول العربية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية او اوروبا. و بناء على موقعك الجغرافي فإن التطبيق يحدد لك المواقيت الخاصة بالصلاة بكل دقة. و يمكنك تخصيص صوت الأذان كما تريد. كما ان التطبيق يحتوي على القرآن الكريم للقرائة مع الإستماع بأصوات العديد من المشاهير. و ايضاً يوفر لك تحديد اتجاه القبلة. بكل سهولة بدون مشاكل.

لتحميل التطبيق

برنامج My Prayer

هذا التطبيق مشهور بشكل كبير على متجر Google Play Store. حيث ان مستخدمي هذا التطبيق يقدر بحوالي 50 مليون مستخدم حول العالم. تستطيع معرفة مواعيد الصلاة في اي دولة حول العالم. بدون مشاكل و بدقة عالية. كما يمكنك تخصيص صوت الأذان الخاص بك. بالإضافة الى محدد لموقع القبلة و التقويم الهجري في التطبيق. فهو كبرنامج جيد ضمن برامج المؤذن على اندرويد

لتحميل التطبيق

برنامج My Prayer Qibla, Athan, Quran

نفس المزايا الخاصة باي تطبيق خاص بمواعيد الصلاة. يمكنك ضبط مواعيد الصلاة بناء على موقعك الجغرافي. و يمكنك تعديل صوت الأذان الإفتراضي لمجموعة من الأصوات الموجودة في التطبيق. كما يحتوي على القرآن الكريم لقرائته في اي مكان بدون الحاجة للإنترنت. و محدد لإتجاه القبلة كذلك. و العديد من المزايا الاخرى في التطبيق

لتحميل التطبيق

مشاكل تطبيقات المؤذن

في البداية بعد كل هذه التطبيقات فإن هناك بعض المشاكل التي يجب ان تضعها في الإعتبار. و اهمها هي تحديد موعد تنبيه الأذان. فيجب ضبط الأذان لكي لا يصدر الصوت من الهاتف اثناء وجودك في المسجد مثلاً. و في نفس الوقت يمكن ان تكون دقة البوصلة الخاصة بالهاتف سيئة فلا يمكنه تحديد اتجاه القبلة بشكل صحيح. او ان يكون هناك خطأ في رفع القرآن الكريم على التطبيق فهذا ليس جيداً. لذلك فإنه على الرغم من فائدة هذه التطبيقات لكن انصحك بمتابعة ما تحمل على هاتفك للإحتياط