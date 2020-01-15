تكنولوجيا: هاتف Black Shark 3 ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض QHD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف Black Shark المخصصة للألعاب بترقية جديدة في هذه السلسلة، حيث أكدت تسريبات مصورة على أن هاتف Black Shark 3 يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة مع جودة عرض QHD.

قدمت شركة شاومي حتى الآن 4 من هواتف Black Shark، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق الإصدار الخامس، حيث انطلقت مؤخراً بعض التسريبات حول هاتف الألعاب القادم، والتي أشارت إلى أن شاومي تقدم هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

وفي لقطات للشاشة تعود لهاتف Black Shark 3، كشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار، الذي يأتي بميزة دعم أكثر من إختيار في معدل تحديث الإطارات في الشاشة بين 60، أو 90 أو أيضاً 120Hz.

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من جانب أخر أشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتف Black Shark 3 سيقدم من شاومي قريباً بميزة دعم جودة عرض QHD أو FHD، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس بدعم من رقاقة معالج Snapdragon 865 مع مودم 5G.

يذكر أن دعم الهاتف لتقنية شبكات الجيل الخامس إلى جانب معدل تحديث يصبل إلى 120Hz سيتطلب بالضرورة إلى دعم أفضل في قدرة البطارية، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي Black Shark 3 بقدرة أعلى في البطارية هذا العام.

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