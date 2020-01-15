Xiaomi تؤكد قدوم تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi A3 في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تضم سلسلة هواتف Xiaomi Mi A Series ثلاثة هواتف ذكية حتى الآن، وقد تم تصميم هذه التشكيلة في الأساس لتوفر تجربة الأندرويد الخام لعشاق الشركة الصينية Xiaomi نظرًا لأنها تعتبر جزءًا من مبادرة Android One. مع توفر Android 10 الآن بسهولة لعدد كبير من أجهزة Xiaomi، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحصل الهاتف Xiaomi Mi A3 بدوره على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، والآن لدينا تأكيد بأن هذا التحديث سيصل في الشهر المقبل.
لنكون أكثر تحديدًا بقليل، فبإمكان ملاك الهاتف Xiaomi Mi A3 توقع تحديث Android 10 في منتصف شهر فبراير المقبل.
ومن المثير للإهتمام أن شركة Xiaomi جلبت بالفعل تحديث Android 10 إلى الهاتف Xiaomi Mi A2، وهذه خطوة غريبة بعض الشيء. على الرغم من الإنتظار الطويل، من الأفضل التخلص من جميع الأخطاء بدلاً من إصدار تحديث نصف مخبوز.
Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020
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