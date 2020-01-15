Huawei نجحت في بيع 6.9 مليون هاتف 5G في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - عادت كل من سامسونج و Huawei إلى الكفاح من أجل الحصول على المركز الأول، وهذه المرة في سوق 5G. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة سامسونج أنها شحنت 6.7 مليون هاتف يدعم شبكات 5G في العام 2019، ولكن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei نشرت اليوم منشورًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيه أن شركتها الأم نجحت في شحن 6.9 مليون هاتف 5G.

حاليًا، تبيع شركة Huawei نحو 6 هواتف متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وتشمل هذه الهواتف كل من Huawei Mate 20X 5G و Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G و Huawei Mate 30 RS Porsche Design و Huawei Nova 6 5G و Huawei Mate X القابل للطي. هناك جهازان آخران يحملان العلامة التجارية الفرعية Honor، وهما Honor V30 و Honor V30 Pro. ويشير نفس المنشور أيضًا إلى أن هذين الأخيرين تمكنا من الفوز بلقب الهاتف الأكثر مبيعًا على متجري JD.com و Tmall.

Advertisements

بينما حصدت سامسونج مبيعاتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن معظم مبيعات Huawei التي حصدتها في العام 2019 كانت في سوقها المحلي حيث غابت منافستها الكورية عملياً. هناك بعض الدول التي تمتلك شبكات الجيل الخامس 5G والتي تبيع الهواتف التابعة للشركة الصينية، مثل الإمارات العربية المتحدة، ولكن مساهمتها في هذا الإنجاز تعتبر ضئيلة للغاية، بالنظر إلى حجم السوق.