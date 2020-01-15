تطبيق Google Phone قد يحصل قريبًا على خيار تسجيل المكالمات الهاتفية

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل عملية معاينة جديدة، حصلنا على أدلة قوية تفيد بأن تطبيق الهاتف Phone التابع لشركة جوجل قد يحصل قريبًا على ميزة تسجيل المكالمات. تم العثور على الأدلة التي تُلمح إلى ذلك في التعليمات البرمجية للإصدار الأحدث من تطبيق Phone للهاتف Google Pixel 4. وبشكل أكثر تحديدًا، أضافت جوجل أيقونة جديدة وتخطيطًا وموارد أخرى جنبًا إلى جنب مع زر جديد للمكالمات الهاتفية لبدء تسجيل المكالمات تم الكشف عنه من خلال مجموعة من التعليمات البرمجية.

في الماضي، كانت ميزة تسجيلات المكالمات متوفرة في تطبيق Google Phone إلى غاية Android 6 Marshmallow. ومنذ ذلك الحين، تطلبت هذه الميزة حلولاً تم إيقافها لاحقًا من قبل شركة جوجل مع وصول نظام Android 9 Pie.

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توفر الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل Xiaomi ميزة تسجيل المكالمات لأجهزتها، ولكنها أعلنت مؤخرًا أن جميع أجهزتها المُباعة في أوروبا ستُشحن مع تطبيقات Phone و Messages التابعة لشركة جوجل بدلاً من تطبيقاتها الخاصة. تعني هذه المصادفة أن ميزة تسجيل المكالمات الجديدة يمكن أن تكون حصرية لهواتف Xiaomi، ولكن علينا فقط الإنتظار ورؤية نهج شركة جوجل في هذه الحالة.