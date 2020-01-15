Huawei P40 Pro قد يأتي مع شاشة منحنية في الأطراف الأربعة، وكاميرا أساسية بدقة 52MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما رأينا سلسلة من الشائعات حول تشكيلة Galaxy S20 Series القادمة من سامسونج مؤخرًا، فلا ننسى أن Huawei تعمل أيضًا على هواتفها الرائدة للعام الجديد.

من بين هذه الهواتف، يُشاع أن الهاتف Huawei P40 Pro سيتخلى عن القطع في الشاشة، وسيتبنى ثقبًا عريضًا في شاشته. وعلى ذكر الشاشة، فهي ستكون منحنية على الجانبين أكثر من Huawei P30 Pro، كما ستكون منحنية قليلاً في الأعلى والأسفل. تم التلميح إلى هذا بالفعل في الصور الحاسوبية التي تم نشرها في الفترة الماضية والتي تستعرض لنا التصميم المحتمل للهاتف.

من حيث الحجم، من المتوقع أن يكون Huawei P40 Pro مشابهًا جدًا للهاتف Huawei P30 Pro. تُظهر الصورة أدناه الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة للهاتف Huawei P30 Pro في اليسار، وHuawei P40 Pro في الوسط، وHonor Magic 3 في اليمين.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تردد الآن أن الكاميرا الأساسية للهاتف Huawei P40 Pro ستضم مستشعر بحجم 1/1.3 إنش وبدقة 52 ميغابكسل، وهو المستشعر الذي سيكون قادرًا على إخراج صور عالية التفاصيل بدقة 13 ميغابكسل بفضل تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Bayer. حجم كل بكسل في هذا المستشعر سيبلغ 0.96μm، مما يعني أن حجم البكسل سيرتفع ليصل إلى 1.92μm أثناء دمج البكسلات.

ومع ذلك، كل هذا مجرد إشاعة في الوقت الراهن، وهو يتعارض مع التقارير السابقة التي إدعت بأن شركة Huawei ستستخدم مستشعر بدقة 64 ميغابكسل في الهاتف Huawei P40 Pro، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة. أخيرًا، لاحظ أن المصدر نفسه يدعي أنه ستكون هناك نسختان من السيراميك من الهاتف، بألوان قريبة من ألوان +Galaxy S10، باللونين الأبيض والرمادي الداكن. سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر مارس المقبل.