براءة إختراع جديدة من Xiaomi تعرض آلية منبثقة مع ما يصل لـ 7 كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد ملفات براءات الإختراع بوابة مثيرة للإهتمام للتعرف على ما تقوم به الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلف الأبواب المغلقة. أحدث براءة إختراع يتم رصدها هي من شركة Xiaomi، وتم المصادقة عليها مؤخرًا من قبل الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، مما يتيح لنا إلقاء نظرة على تجربة جديدة لتصميم الكاميرا المنبثقة. يضع التصميم المعني كلا من الكاميرات الأمامية والخلفية على نفس الآلية المنبثقة.

تكشف براءة الإختراع عن ثلاثة تصاميم مختلفة، واحد يضم كاميرتين في الأمام والخلف، وتصميم آخر يضم كاميرتين في الأمام وخمسة كاميرات في الخلف. الآلية منبثقة الفعلية واسعة جدًا وتحتل معظم المساحة فوق الشاشة.

Advertisements

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، براءات الإختراع لا تصل دائمًا إلى مرحلة الإنتاج، ولكن سيكون من المثير للإهتمام بالتأكيد أن نرى كيف يمكن لشركة Xiaomi أن تحشر العديد من المستشعرات في مثل هذه المساحة الضيقة.