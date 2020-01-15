طرازات 2020 من هواتف iPhone ستضم 6GB من الذاكرة العشوائية، ولكن ليس جميعها

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لمذكرة بحثية من المحللين Timothy Arcuri و Munjal Shah من شركة UBS تمت مشاركتها مع موقع MacRumors، فمن المتوقع أن يأتي طرازين على الأقل من طرازات iPhone التي سيتم إصدارها هذا العام مع 6GB من الذاكرة العشوائية. من المتوقع أن يحتوي الطرازين الآخرين على 4GB فقط من الذاكرة العشوائية.

iPhone مع شاشة 6.7 إنش : ثلاث كاميرات مع الإستشعار الثلاثي الأبعاد و6GB من الذاكرة العشوائية

iPhone مع شاشة 6.1 إنش : ثلاث كاميرات مع الإستشعار الثلاثي الأبعاد و6GB من الذاكرة العشوائية

iPhone مع شاشة 6.1 إنش : كاميرتين مع 4GB من الذاكرة العشوائية

iPhone مع شاشة 5.4 إنش : كاميرتين مع 4GB من الذاكرة العشوائية

هذا التقرير يتماشى مع تقرير آخر من أحد المحللين في شركة Barclays تم إصداره في شهر نوفمبر، والذي إدعى أيضًا أن الطرازين الأرقى من iPhone المقبل سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية في العام 2020. ويُقال بأن جميع هواتف iPhone الأربعة القادمة ستضم شاشات OLED، ولكن الطرازين الأرقى هما الوحيدين اللذان سيستخدمان شاشات OLED المصنعة من قبل شركة سامسونج.

في الوقت نفسه، هناك شائعات تشير إلى أنه سيتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف iPhone التي سيتم إطلاقها في العام 2020. بالأمس، توقع المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستبيع 80 إلى 85 مليون هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام. أوضح التقرير أيضًا أنه لن يتم إطلاق هواتف iPhone التي تدعم شبكات 5G في جميع الأسواق. قد تدعم طرازات iPhone الإقتصادية ترددات Sub-6GHz 5G فقط بينما يجب أن يوفر طرازا Pro المفترضان دعمًا لـ mmWave 5G أيضًا.

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نحن لا نزال في بداية العام وهواتف iPhone الجديدة لن يتم الإعلان عنها حتى الربع الثالث من هذا العام. وبالتالي، هذا يعني أن هناك فترة إنتظار طويلة، ولكن نتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات حول طرازات iPhone الجديدة في قادم الأسابيع والأشهر.