«بين طريق الفيوم ودهشور» .. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر وفقا لما نشرته صدى البلد .
وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن جميع محافظات مصر لم تتعرض لأي زلازل خلال الشهر الماضي وبالأخص محافظة المنوفية التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الأخبار حول تعرض المحافظة لهزة أرضية.
وأكد أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل وهو ما نفاه موضحا: " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت على اهتمام كبير من الجمهور".
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