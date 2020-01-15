شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماليزيا تخطط لمنح مواطنيها 110 ملايين دولار لدعم التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن ماليزيا ستبدأ اليوم الأربعاء تطبيق برنامج جديد لتوزيع ما مجموعه 450 مليون رينجت (110 ملايين دولار) لنحو نصف مواطنيها، وذلك فى حملة لزيادة المعاملات الرقمية التى ستكون بمثابة دفعة كبيرة لشركات المحافظ الإلكترونية، حيث سيتم توزيع الأموال من خلال مشغل المحافظ الإلكترونية Grab فى جنوب شرق آسيا، بدعم منSoftBank Group ، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقال وزير المالية فى بيان إن كل ماليزى يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر ويحصل على أقل من 100ألف رينجت فى السنة سيكون مؤهلاً للحصول على نشرة تسوق لمرة واحدة بقيمة 30 رينجت من خلال إحدى المحافظ الإلكترونية، وسيستفيد ما يصل إلى 15 مليون ماليزى من البرنامج، الذى تم تحديده داخل ميزانية البلاد لعام 2020 فى أكتوبر.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع تبنى المدفوعات الرقمية بين المستهلكين والتجار الماليزيين، لا سيما بين شركات التجزئة الصغيرة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالى المدفوعات الرقمية فى ماليزيا بنسبة 10.8٪ سنويًا، ليصل إلى حوالى 17 مليار دولار بحلول عام 2023 .

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على جانب آخر، كشفت دراسة حديثة أن أدوات الدردشة المباشرة "Live chat" للاتصال بين البائعين والمشترين، تزيد المبيعات والأرباح، وذلك وفقًا للنتائج التى تم نشرها فى مجلة Information Systems Research ، والتى توصل إليها فريق البحث من جامعة إنديانا وجامعة فودان وجامعة واشنطن بعد الاطلاع على بيانات شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة على بابا، حول قرارات شراء المستهلكين لأجهزة أبل وغيرها.

وقال الباحث فى الدراسة شيويه (جين) تان من جامعة إنديانا فى الولايات المتحدة:" منذ مارس إلى يونيو 2013، وجدنا أن الدردشة المباشرة يمكن أن تزيد من احتمال شراء الأجهزة اللوحية بنسبة 15.9%، ونرى أن التفاعل البشرى يؤدى إلى أداء مبيعات أفضل".

ووفقًا للباحثين، فإن حقيقة أن البائعين والمشترين لا يمكنهم التحدث شخصيًا تؤدى إلى عدم اليقين بشأن جودة المنتج ومصداقية البائع، وأضافوا أن أدوات الدردشة الحية تتيح للبائعين الإلكترونيين التواصل مع العملاء فى الوقت الفعلى، ويتمتع مصدر البيانات على بابا، بسمعة تشبه موقع eBay، حيث يتم جمع الملاحظات بعد كل معاملة، ووفقًا للدراسة، كانت البيانات تتألف من تصفح المستهلك والدردشة المباشرة وتاريخ الشراء.