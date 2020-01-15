إختبارات الأداء تكشف عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف OnePlus 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة OnePlus هذا العام بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة دفعة واحدة، وعلى وجه التحديد ستقوم الشركة الصينية على الأرجح بإطلاق كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8 Lite. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف OnePlus 8 Pro في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أكد لنا بعض المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف.

المعلومات المدرجة في منصة إختبارات الأداء Geekbench تكشف لنا أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 وسيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 12GB من الذاكرة العشوائية.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف، وشاشة OLED تمتاز بدقة QuadHD وبمعدل التحديث 120Hz. وبصرف النظر عن الهاتف OnePlus 8 Pro، فقد تردد كذلك أن الهاتف OnePlus 8 Lite سيضم ثلاث كاميرات في الخلف وقد يكون أول هاتف من شركة OnePlus لا يستخدم معالج من شركة كوالكوم، فهو سيستخدم على الأرجح المعالج MediaTek Dimensity 800 5G الأحدث من شركة MediaTek.