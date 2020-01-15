تسريبات جديدة تكشف لنا عن معلومات إضافية حول الهاتف +Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على صور مسربة واقعية للهاتف +Galaxy S20 القادم من شركة سامسونج، ويبدو أن التسريبات المتعلقة بهذا الهاتف ستتواصل. اليوم، تم الكشف عن المزيد من مواصفات الهاتف +Galaxy S20 من قبل نفس المصدر الذي كان وراء تسريب الصور الواقعية التي رأيناها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

التسريب الجديد الذي حصلنا عليه اليوم هو عبارة عن مقطع فيديو قصير يستعرض لنا الهاتف +Galaxy S20 مع تفاصيل حول معدل تحديث الشاشة البالغ 120Hz، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وسعة البطارية، وإختفاء منفذ السماعات 3.5mm.

تم إستعراض تصميم الهاتف في العديد من المناسبات في الفيديو، وهذا ما أتاح لنا فرصة التأكد من أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم أزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن فوق زر التشغيل بدلاً من الجانب الأيسر. ولاحظنا أيضًا إختفاء الزر الطويل المخصص للمساعد الرقمي Bixby، ولكن قد يجد هذا الأخير مكانه في زر التشغيل من خلال النقر عليه طويلاً.

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الآن تأكد أن شاشة الهاتف +Galaxy S20 ستكون أطول قليلاً وستبلغ دقتها +QuadHD. وهناك أيضًا صورة للهاتف +Galaxy S20 وهو بجانب الهاتف +Galaxy S10 مما يتيح لنا معرفة إلى أي حد سيكون طويلاً. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G سيكون أطول مقارنة مع +Galaxy S20.

هناك أيضًا صورة تؤكد لنا أن شاشة الهاتف +Galaxy S20 ستدعم معدل التحديث 120Hz، ولكن لن يكون بمقدور المستخدمين إستخدام معدل التحديث المرتفع هذا إلا عندما يتم تقليص دقة الشاشة إلى FullHD. وبصرف النظر عن الشاشة، فتسريب اليوم يكشف لنا كذلك أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة والذي سيعمل بتكنولوجيا الأمواج فوق الصوتية.

في الأخير، تكشف لنا المعلومات التي حصلنا عليها اليوم أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم 12GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy S20 Series بالكامل في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.