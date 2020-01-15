تسريب جديد يكشف عن معلومات مهمة حول شاشة الهاتف Xiaomi BlackShark 3

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق أربعة هواتف ذكية حتى الآن، ويبدو أنها على وشك إطلاق الهاتف الخامس. منذ ثلاثة أيام فقط، حصلنا على أول تسريب لنا لهاتف الألعاب القادم تفيد أنه سيكون أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع 16GB من الذاكرة العشوائية، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G أيضًا.

الآن، نحن هنا مع تسريب جديد يقول أن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 سيأتي مع شاشة تمتاز بدقة Quad HD وبمعدل التحديث 120Hz. سيتمكن المستخدمون من ضبط معدل التحديث على 60Hz و 90Hz و 120Hz بينما يُمكن أن تتراوح دقة الشاشة بين FullHD و Quad HD.

بغض النظر عن ذلك، ليست لدينا الكثير من المعلومات لسردها الآن. بالنظر إلى هواتف BlackShark السابقة، فنحن نتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 3 بدوره مع تصميم يمزج بين المظهر الجريء والأضواء الخضراء، وكذلك أحدث المواصفات التقنية مثل المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم ونظام تبريد فعال. من المتوقع أيضًا أن يأتي مع بطارية بسعة أكبر لتعويض الإستهلاك المتزايد للطاقة لشاشة 120Hz ومودم 5G.