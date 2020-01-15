MediaTek تكشف النقاب عن المعالج MediaTek Helio G70 من أجل هواتف الألعاب الإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة MediaTek عن معالج جديد يستهدف في الأساس هواتف الألعاب المتوسطة والإقتصادية. هذا المعالج الجديد يُدعى MediaTek Helio G70، وسيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر التي تم بها تصنيع المعالج MediaTek Helio G90 الحالي، ولكنه يتطلب موارد أقل.

المعالج MediaTek Helio G70 الجديد يضم نواتين من فئة Cortex-A75 بتردد 2GHz، إضافة إلى ستة أنوية Cortex-A55. المعالج MediaTek Helio G90 الحالي يضم نفس البنية، ولكنه يستخدم أنوية Cortex-A76 الأحدث، والتي تعتبر أسرع من أنوية Cortex-A75 على نفس التردد. ومع ذلك، المعالج MediaTek Helio G70 الجديد يدعم ذاكرة eMMC 5.1 فقط، مما يعني أن الهواتف التي تستخدم المعالج MediaTek Helio G70 لن تحتوي على الذاكرة التخزينية UFS.

وعندما يتعلق الأمر بالرسوميات، فسوف يضم MediaTek Helio G70 الجديد معالج الرسوميات Mali-G52 2EEMC بتردد 820Mhz. وعلاوة على ذلك، فبإمكان هذا المعالج دعم شاشة بدقة تصل إلى FullHD وبنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9.

CorePilot هو المسؤول عن توفير الأداء الثابت حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة من خلال التحكم في تردد المعالج المركزي وتردد معالج الرسوميات. تعمل ميزة Voice on Wakeup على تفعيل المساعدين الرقميين مع إستخدام أقل قدر من الطاقة.

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يدعم معالج الصور في MediaTek Helio G70 كاميرا واحدة بدقة 48 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل مع العلم بأنه يمكن للكاميرا الثانية أن تكون واسعة الزاوية أو مقربة أو كاميرا ماكرو. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك أيضًا NeuroPilot المخصص للذكاء الإصطناعي، بما في ذلك التعرف على العناصر والمشاهد، وتحسين تأثير الخلفية المضببة في الصور.

إلى جانب الذاكرة، فهناك شيء آخر قد يحد من إستخدام هذا المعالج في الهواتف المتوسطة وهو تسجيل مقاطع الفيديو بدقة FullHD وبمعدل 60 إطار في الثانية. ومع ذلك، الأشياء الجيدة مثل التثبيت الرقمي للصور وتصحيح مصراع الكاميرا موجودة في هذا المعالج.

تقول شركة MediaTek أن المعالج MediaTek Helio G70 الجديد سيتم إستخدامه في الهواتف التي تكلف نحو 145 دولار أمريكي.