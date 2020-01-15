عاجل | تحذيرات للمواطنين .. «موجة من الطقس السيئ تضرب مصر» وتبدأ خلال ساعات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بحاله من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية متوسطة الشده إعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء حتي يوم السبت المقبل، تكون ذروتها غدا الخميس، فمن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة، وتؤدي إلى إضراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

يصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ) بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

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ويكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، اليوم فقط علي أن تعاود إنخفاضها مره أخرى من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من غدا الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد القادم، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.