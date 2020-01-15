شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار إنستجرام.. الآن يمكنك إرسال رسائل DMS عبر نسخة الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أنه يمكن للمستخدمين زيارة موقع إنستجرام عبر الويب، لكن نسخة الويب لا توفر للمستخدمين الكثير من الخيارات، إذ أنها تتيح فقط القدرة على استعراض الصور والفيديوهات، فضلا عن إطلاق تحديث أخير يتيح عرض القصص عبر الويب أيضا، إلا أن خدمة مشاركة الصور أعلنت مؤخرا عن دعم ميزة "الرسائل الخاصة" DMs عبر الويب، وذلك بحسب ما نشره إنستجرام على حسابه الرسمى على تويتر.

فيما يعد هذا التحديث خطوة طال انتظارها من قبل مستخدمى الخدمة الذين يرسلون الكثير من الرسائل، الأمر الذى يجبرهم على استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية.

ورغم أن اختبار ميزة "الرسائل الخاصة" على الويب كان قد ظهر قبل نحو عام، فقد قالت الشركة: "إن الميزة الآن لا تزال تجريبية، وهى متاحة لنسبة صغيرة من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، لكن من المنتظر أن تصل لمزيد من المستخدمين خلال الفترات المقبلة".

يذكر أن تحديث سابق وفر لمستخدمى إنستجرام الذين يسجلون الدخول عبر متصفح كروم، عرض الإشعارات عندما يحصلون على متابعين أو اعجاب أو تعليقات جديدة، وينطبق التغيير أيضًا على نسخة "إنستجرام لايت" التى لا تزال قيد الاختبار.

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ويجلب هذا التحديث العديد من الوظائف لنخسة الويب، أقرب بكثير إلى التطبيق الأصلى للشبكة الاجتماعية، ولكنه لا يزال محدودًا، إذ لا يمكنك توجيه الرسالة بعد، أو تحميل مقاطع الفيديو، إلا انه بإمكانك مشاهدة التايم لاين وتحميل الصور والبحث عن وعرض القصص المنشورة.

كما تم طرح ميزة أخرى وهي القدرة على إيقاف القصص مؤقتًا، وذلك بعدما طرحت الشركة ميزة لجعل القصص أكثر فاعلية، حيث أنه بمجرد أن تصبح الميزة متاحة للجمهور، سيتمكن المستخدمين من الضغط مع الاستمرار لإيقاف القصة مؤقتًا، وسيكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في رؤية قصص انستجرام لفترة أطول من الوقت، حيث سيتمكن المستخدمين من إيقاف القصص لفترة طويلة كما يريدون، ولعل أولئك الذين يستخدمون تطبيق واتس آب معتادين بالفعل على هذه الميزة، حيث يمكنهم إيقاف القصص مؤقتًا على واتس آب باتباع الطريقة نفسها بالضبط.

على الجانب الآخر كشف تطبيق مشاركة الصور إنستجرام عن إضافة عدد من الفلاتر الجديدة لخاصية صناعة الفيديوهات الخاصة بها والتى تعرف بـ Boomerang، وذلك بعد حوالى خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، إذ يحاول انستجرام منافسة تطبيق TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرا له، حيث حصلت هذه الخاصية على تحديث كبير لخيارات التعديل الخاصة بها، حيث يمكن للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، بحسب الحساب الرسمي لانستجرام على تويتر.

وتعد هذه الخطوة بمثابة أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول، حيث قد تساعد الفلاتر الجديدة في الحفاظ على انستجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo وEcho وDuo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.