6 ابتكارات مذهلة في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 01:15 مساءً - شهدت نسخة 2020 من “معرض الإلكترونيات الاستهلاكية” CES في لاس فيغاس الأميركية عدداً لا يحصى من الأفكار المذهلة والابتكارات المدهشة في شتى المجالات، منها مركبات بحرية جديدة من نوعها وتطوير غير مسبوق للتاكسي الطائر، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أبرزها.

الدراجة البحرية.. حلم يتحول إلى واقع

ضمن الابتكارات التي تم الكشف عنها خلال المعرض، الدراجة البحرية Manta5، التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وقال لويس ويلكس المتحدث باسم شركة Manta5 إن “مؤسس الشركة حلم ذات مرة بأنه يستقل دراجة فوق سطح الماء.. وهكذا بدأت فكرة تصميم الدراجة البحرية” غير المسبوقة.

وأضاف ويلكس أن الدراجة Manta5 hydrofoiler تندرج تحت “فئة جديدة من الرياضات المائية” التي تتميز بالهدوء فضلاً عن كونها صديقة للبيئة. وليس من المستبعد أن يتم تنظيم سباقات أو بطولات لهذه الرياضة الجديدة في المستقبل القريب.

قارب مزود بـ”دفة المستقبل”

وخلال المعرض نفسه تم عرض زورق هو الأول من نوعه، وهو عبارة عن قارب طوله 40 قدماً مزود بتقنية “دفة المستقبل” الجديدة والتي تسمح للركاب بالتواصل معه باستخدام الإيماءات والأوامر الصوتية.

وتصل حمولة القارب وهو من طراز Sea Ray SLX-R 400 إلى 22 شخصاً. ويتم تشغيل محركاته عالية الأداء بواسطة حزمة بطاريات ليثيوم كمصدر للطاقة.

“الجندول الطائر” والجاذبية رباعية الأبعاد

كما تم الكشف، في إطار معرض CES عن خطة مستقبلية لكيفية التعامل مع أزمة ازدحام الشوارع والتكدس المروري عبر التحليق عالياً.

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وأزاحت شركة Aeronext الستار عن نموذج مصغر لـ”الجندول الطائر” المصمم كناقل شخصي. ويستخدم الجندول ما يسمى بـ”الجاذبية رباعية الأبعاد” للحفاظ على مقطورة الركاب مستقرة حتى أثناء المرور باضطرابات جوية.

وقال كيسوكي توغي، الرئيس التنفيذي لـAeronext إن “بعض طائرات النقل الجوي ذاتية القيادة عادةً ما تكون غير مستقرة”. وأضاف توغي أن تقنية الجاذبية رباعية الأبعاد تحقق استقرارا وثباتا للجندول الطائر الذي تأمل الشركة في الحصول على نموذج أولي له في العام المقبل.

سيارات طائرة لـ”أوبر”

من جهتها، أعلنت شركة Hyundai أنها ستبدأ في الإنتاج المكثف لسيارات طائرة لحساب شركة “أوبر”، مما يجعل فكرة سيارات الأجرة الجوية أقرب إلى الواقع.

وسوف تقوم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية بإنتاج ونشر المركبات الجوية التي ستوظفها “أوبر” لتقديم خدمات جديدة عبر تطبيقها الذائع الصيت.

طائرة كهربائية لرحلات تصل إلى 100 كلم

وفي معرض لاس فيغاس، تم الكشف عن طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية. وتم تصميم هذه الطائرة لنقل ما يصل إلى 4 ركاب بالإضافة إلى الطيار، والتحليق في رحلات يبلغ مداها 100 كلم.

أجنحة أكبر لمركبة Bell

من جهتها، قدمت شركة Bell تعديلات جديدة على نموذجها من التاكسي الطائر، الذي سبق أن تم عرضه خلال معرض CES العام الماضي. وتضمن تصميم هذا العام أجنحة أكبر من تصميم العام الماضي. وتستطيع المركبة المبتكرة، بعد إدخال التعديلات عليها، أن تحمل 5 ركاب لمدى 60 ميلاً بسرعة حوالي 150 ميلاً في الساعة. ومن المتوقع أن تطرح في الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة.