كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حجمه يساوي 30 ملعباً.. الصين تفتح أكبر تلسكوب في العالم

أعلنت الصين عن افتتاح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، سيتم استخدامه في أبحاث الفضاء، والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن حجم التلسكوب “فاست” الذي يبلغ عرضه 500 متر، يعادل حجم 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على قمة جبل في إقليم قويتشو جنوب غربي الصين، ويُعرف باسم “عين السماء”.

من جانبه، قال جيانغ بينغ كبير المهندسين في التلسكوب لوكالة الأنباء الصينية، إن العمليات التجريبية كانت موثوقة ومستقرة حتى الآن، مشيرا إلى أن حساسية التلسكوب تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وأكدت الوكالة أن التلسكوب قد جمع بعض البيانات العلمية القيمة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات عديدة.

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يذكر أن هذا التلسكوب كان قد تم الانتهاء من بنائه عام 2016، وخلال الأربع سنوات الماضية، خضع لعمليات تصحيح واختبارات، بحسب العربية.نت.