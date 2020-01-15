كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حفاضات ذكية هذه وظيفتها وفوائدها

قامت شركة أمريكية بتطوير حفاضات ذكية جديدة للمساعدة في الحفاظ على بقاء المستخدمين سواء من كبار السن أو الأطفال الرضع في حالة جفاف ونظافة، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يتلخص منتج شركة Smardii في قرص أبيض صغير يمكن ربطه بحفاضات الأطفال المتاحة بالأسواق. يضم القرص الصغير شرائح استشعار تنقل معلومات، عبر واي فاي أو بلوتوث إلى تطبيق على الهاتف الذكي أو كمبيوتر لوحي يكون في حيازة الوالدين أو طاقم التمريض أو مسؤولي الرعاية لكبار السن، عندما يظهر براز أو بول بالحفاضات، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم والتنبيه إذا ما كان هناك خلل في تكوين البول. ويسمح التطبيق لمسؤولي الرعاية أو الآباء بمتابعة أكثر من 12 مريضا أو رضيعا في نفس الوقت.

يساعد الابتكار الذكي على منع إصابة المستخدمين بالتقرحات عن طريق سرعة التنبيه إلى حاجة المستخدم لاستبدال الحفاضة بأخرى جافة ونظيفة.

يعد سلس البول أحد أكثر المشكلات اليومية شيوعًا في مجال رعاية المسنين، حيث يعاني ما يقرب من 50% من البالغين، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من هذه الحالة. وإذا تركت هذه الحالة دون معالجة على مدى فترات زمنية طويلة، فربما تؤدي الملابس الداخلية المتسخة إلى مجموعة من المشكلات الأكثر خطورة، بما في ذلك الالتهابات والتقرحات والعدوى.

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ويقوم التطبيق الذكي أيضًا بتخزين البيانات على مدار أسابيع وشهور للمساعدة في تتبع التحولات الطويلة الأجل في السلوك أو وظائف الجسم.

وقعت Smardii اتفاقيات لاستخدام الأجهزة في ثلاثة مرافق للرعاية الصحية الفرنسية في عام 2018، وتخطط حاليًا للتوسع في إيطاليا والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت العربية.نت.