تكنولوجيا: شاومي تعلن عن فارة Mi Portable اللاسلكية في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن فارة Mi Portable اللاسلكية اليوم في السوق الهندي، والتي تعد أول ملحق من الشركة لأجهزة الحاسب المكتبي والمحمول.

تتميز فارة Mi Portable اللاسلكية التي تقدم من شاومي اليوم بتصميم خفيف الوزن من البلاستيك، حيث تصل إلى وزن 70 جرام فقط دون البطارية، وتدعم المستخدم بتجربة مريحة، كما تأتي الفارة بمستشعر كهروضوئي، وتدعم حركة سريعة ودقيقة 1200 DPI، إلا أنها لا تدعم ضبط DPI.

وتؤكد شاومي على أن فارة Mi Portable تدعم حتى 3 مليون نقرة وفقاً لإختبارات الشركة، كما تأتي الفارة بدعم الإتصال اللاسلكي بتردد 2.4GHz لأجهزة الحاسب المكتبي والمحمول،وتضم الفارة بطارية 1 AA، التي يمكن إدراجها بسلاسة في الفارة عن طريق إزالة الجزء السفلي.

Advertisements

أيضاً تحتوي فارة Mi Portable اللاسلكية على زر مخصص لإغلاق وتشغيل الفارة، وذلك لدعم توفير شحن البطارية عند التوقف عن إستخدام الفارة، ومن المقرر أن تقدم شاومي الفارة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض، كما تتوفر الآن على موقع الشركة mi.com.

المصدر

اعلان

