LG تعلن عن شراكات جديدة لبناء نظام ترفيه ومعلومات للسيارات مع مساعد رقمي

فاطمة أيت طالب - دبي -
كشفت شركة LG النقاب عن نظام WebOS Auto في شهر سبتمبر من العام الماضي، بعد شراكة مع شركة مايكروسوفت. إستقطبت الشركة الكورية الجنوبية اليوم شريكين آخرين، وهما Cerence و Luxoft لتقوية نظام المعلومات والترفيه داخل السيارات الخاص بها.
Cerence هي شركة فرعية تابعة لشركة Nuance التي تنافس منذ فترة طويلة في مجال أنظمة التعرف على الصوت، والتي يعتمد عليها المساعد الرقمي Siri قبل نظام iOS 11. والهدف من هذه الشراكة بطبيعة الحال هو بناء مساعد صوتي جديد يعتمد على حزمة تطوير البرمجيات Cerence ARK Kit.
سيكون المساعد الرقمي قادرًا على التحكم في الوظائف المختلفة في السيارة بدءًا من الملتميديا إلى الملاحة. ستوفر LG و Cerence حلاً جاهزًا للشركات المصنعة.
أما بخصوص الشراكة مع Luxoft على تحسين WebOS Auto من خلال إضافة المزيد من ميزات قمرة القيادة الرقمية، وأنظمة الترفيه في المقعد الخلفي. تستهدف شركة LG شركات سيارات الأجرة حسب الطلب، بالإضافة إلى شركات الأساطيل والشركات المصنعة للسيارات بشكل عام.
قامت شركة LG في السابق بسحب Qualcomm و Volkswagen إلى مشروع webOS Auto الخاص بها، إلى جانب Here و Mapbox و iHeart Radio و Sony Pictures وغيرها من الشركات الأخرى.
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