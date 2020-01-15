شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسمح للمستخدمين بإرسال البيتكوين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن منصة "تويتر" سمحت لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض، إذ أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض، وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة، ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بيتكوين ستكون يوما ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وأوضح دورسي أنه يأمل أن يؤدي تفعيل تلك الميزة إلى زيادة انتشار عملة "بيتكوين" في قارة أفريقيا.

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وتوقع دورسي أن تكون تلك الخدمة جاهزة للانطلاق رسميا في منتصف عام 2020 الجاري.

جدير بالذكر يختبر موقع تويتر أيضا ميزة تتيح حظر المستخدمين الآخرين من الرد على تغريداتك، حيث كشفت شركة التواصل الاجتماعى العملاقة أثناء حضورها CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية فى لاس فيجاس عن ميزة جديدة للمشاركة فى المحادثة على تغريدة ما، باستخدام أربعة إعدادات للرد، وستسمح الخيارات المختلفة تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الرد أو حظر الرد على التغريدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الخيارات تشمل خيار إتاحة الرد لأى شخص، وتقييد الردود على الأشخاص الذين تتابعهم أو تذكرهم في التغريدة، أو لن تدع إلا هؤلاء الأشخاص يتمكنون من التعليق مع ذكرهم فى قايمة بالإعدادات، أو أن تقم بضبط الإعداد الأخير الذى يحظر جميع الملاحظات.

وعلى الرغم مما قاله تويتر فإن الميزة مهمة لوضع حد للتصيد على المنصة، إلا أن الحاضرين فى CES سألوا كيف سيتم كشف المعلومات الخاطئة إذا كان المستخدم يمنع الآخرين من الرد.