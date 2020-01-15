شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين صباح اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين، وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - فى بيان اليوم - أن القمر الصناعى، الذى يحمل اسم "العلم الأحمر-1 إتش9"، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2دي"، الساعة 10:53 صباحا بتوقيت بكين، مشيرة إلى أن القمر ينتمى إلى عائلة الأقمار الصناعية "جيلين-1"، ومخصص للاستخدام التجارى.

وكشف تقرير سابق أن الصين بدأت العام الجديد 2020 بإطلاق حمولة غامضة، حيث إن وكالة الفضاء الصينية لم تكشف عن أهداف أقمارها الصناعية، وقدمت وسائل الإعلام الحكومية والمحللون المستقلون إدعاءات مختلفة حول هدف المهمة، حيث ذكرت وسائل الاعلام الصينية أن صاروخ لونج مارش 3 بى أرسل قمرا صناعيا الى الفضاء من مركز شيتشانج للفضاء بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، تظهر لقطات من منفذ الإعلام الصيني CCTV الصاروخ يرتفع إلى السماء مع نيران برتقالية تتدفق إلى الأسفل، وقالت وسائل الإعلام إن القمر الصناعي أرسل إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض على مسافة 22000 ميل (36000 كيلومتر) فوق الأرض.

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وقالت CCTV في بيان: "سيتم استخدامه في الاتصالات والإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات، وكذلك تقنية اختبار عالية الإنتاجية"، وتشير كلمة "الإنتاجية" إلى مقدار البيانات المنقولة من مكان إلى آخر في فترة زمنية معينة.