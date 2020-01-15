 صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة خدمات أمازون ويب AWS بخصم 94%

الحزمة الشاملة للتدريب على خدمات أمازون ويب AWS ـــــ Amazon Web Services Certification Training Mega Bundle.

عدد الدورات: 8.

المدة: 50 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات AWS الفنية، والتدريب على مختلف منتجات AWS وخدمتها، وتعلم جمع وتحليل وتخزين البيانات بأمان على نطاق واسع، وكيفية دمج خدمة Amazon S3 مع CloudFront، وكذلك استخدامات وأنواع ومفاهيم Amazon S3.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول خدمة Amazon Route 53 وكيفية استخدامها في توصيل طلبات المستخدمين بالبنية التحتية بكفاءة، واستخدامها لاستضافة أسماء النطاقات، ودورة أخرى حول خدمة Amazon EC2، وخدمة Amazon VPC لإنشاء شبكات مخصصة تعتمد على السحابة. ودورة أخرى حول AWS Lambda واستخدامها في تشغيل التعليمات البرمجية لأي نوع من أنواع التطبيقات أو الخدمات الخلفية.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك في اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، ولديهم القدرة على التعامل مع الأخطاء والأنظمة الموزعة القابلة للضبط.

مستوى الخبرة المطلوبة: كل المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر أمازون من أهم الشركات في سوق الحوسبة السحابية، حيث تستحوذ خدمة (أمازون ويب سيرفيسز) AWS على الحصة الأكبر في السوق بنسبة 32%، بينما يستحوذ أقرب منافس لها وهي خدمة مايكروسوفت Azure على نسبة 17%، في حين تصل نسبة جوجل إلى 9% فقط.

لذلك تعتبر شهادات أمازون من أقوى الشهادات التخصصية في عالم الخدمات السحابية، حيث إن (شهادة مهندس الحلول) AWS Solution Architect تؤهل حاملها للحصول على أعلى الرواتب في عالم الخدمات السحابية.

يشير تقرير موقع Indeed للوظائف إلى أن إعلانات الوظائف التي تتضمن مصطلحات الحوسبة السحابية أو مهندس السحابة قد ارتفعت بنسبة 27% منذ عام 2015؛ بسبب تطور المجال بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال لصالحك من خلال التأهل لاجتياز اختبار الحصول على شهادة أمازون المعتمدة، وذلك من خلال هذه الحزمة التدريبية الكاملة (Amazon Web Services Certification Training Mega Bundle) مع خصم يصل إلى 94%.

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تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، وأكثر من 50 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التحضير الجيد لاجتياز اختبار شهادة أمازون ويب سيرفيسز.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1299 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات AWS الفنية والتدريب على مختلف منتجات AWS وخدمتها، وتعلم كيفية جمع وتحليل وتخزين البيانات بأمان على نطاق واسع، وكذلك دمج خدمة Amazon S3 مع CloudFront، والتعرف على استخدامات وأنواع ومفاهيم Amazon S3.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول خدمة Amazon Route 53 وكيفية استخدامها في توصيل طلبات المستخدمين بالبنية التحتية بكفاءة، واستخدامها لاستضافة أسماء النطاقات، ودورة أخرى حول خدمة Amazon EC2، وخدمة Amazon VPC لإنشاء شبكات مخصصة تعتمد على السحابة. ودورة أخرى حول AWS Lambda واستخدامها في تشغيل التعليمات البرمجية لأي نوع من أنواع التطبيقات أو الخدمات الخلفية.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك في اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، ولديهم القدرة على التعامل مع الأخطاء والأنظمة الموزعة القابلة للضبط على أمازون ويب سيرفيسز.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

AWS Technical Essentials Certification Training

Introduction to Amazon S3 Training Course

Introduction to Amazon Route 53 Training

Introduction to Amazon EC2 Training Course

AWS Solution Architect Certification Training Course

Amazon VPC Training Course

AWS Lambda Training Course

AWS Database Migration Service Course

الحصول على الصفقة: من هنا.