شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الأمن الأمريكية تحذر : ثغرة بويندوز 10 تؤثر على 900 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت وكالة الأمن القومى الأمريكية شركة مايكروسوفت بوجود ثغرة خطيرة بنظام ويندوز 10، إذ اكتشفت وكالة الاستخبارات "ثغرة أمنية خطيرة للغاية"، والتى يمكن أن تخدع جهاز الكمبيوتر بترك البرامج الضارة والخبيثة، والتى قد تؤثر على 900 مليون جهاز كمبيوتر حول العالم، وقد يستغلها الهاكرز فى إحداث فوضى كبيرة عند العلم بها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم اكتشاف هذا الخطأ بنظام ويندوز 10 فى الأبحاث التى أجرتها وكالة الأمن القومى، ومن خلال الكشف عن هذه المعلومات للعملاق التكنولوجى، تعتقد الوكالة أنها تضع "أمان الكمبيوتر" على جدول أعمالها الخاص.

وقد تعرضت وكالة الأمن القومى للانتقادات قبل خمس سنوات بسبب تكتمها على ثغرة فى تقنية شركة مايكروسوفت، التى يطلق عليها اسم EternalBlue، والتى قيل إنها تشبه "الصيد باستخدام الديناميت"، مما تسبب فى سرقة هذه الأداة من قبل الهاكرز، وأطلقوا حملات ضخمة للفدية، ومن ضمنها WannaCry، إذ ضرب برنامج الابتزاز 150 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا، كما أثر على 200000 شركة مختلفة.

وتحدث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقتها وانتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية لتسببها فى هجوم "الفدية" فى عام 2017، وقال إن وكالة الأمن القومى يجب أن تكون حذرة من إنشاء برامج يمكن استخدامها لاحقًا فى وسائل ضارة.

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وقال بوتين وقتها: "فيما يتعلق بمصدر هذه التهديدات، أعتقد أن قيادة مايكروسوفت أعلنت ذلك بوضوح، وأن المصدر الأولى للفيروس هو أجهزة المخابرات فى الولايات المتحدة".

وأضاف للصحفيين فى بكين: "بمجرد السماح لهم بالخروج من المصباح، فإن الجينات من هذا النوع، خاصة تلك التى أنشأتها أجهزة الاستخبارات، يمكن أن تلحق الضرر فيما بعد بمؤلفيها ومبدعيها".

ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن 29،372 من مؤسساتهم أصيبت، إلى جانب مئات الآلاف من الأجهزة، كما قال مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ بالكمبيوتر فى اليابان، وهى منظمة غير ربحية تقدم الدعم لهجمات الكمبيوتر، إن 2000 جهاز كمبيوتر فى 600 موقع فى اليابان قد تأثر حتى الآن.