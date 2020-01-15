شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حزام كايبر وأشهر أجسام فضائية تدور بداخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من متابعى الفضاء، فكثيرا ما ستواجه مصطلح "حزام كايبر"، فما هو هذا الحزام؟ إنه ببساطة حلقة من الأجسام الجليدية خارج مدار نبتون، ويعد بلوتو هو كائن حزام كايبر الأكثر شهرة، وسمي حزام كايبر على اسم عالم يدعى جيرارد كايبر في عام 1951، حيث كان لديه فكرة أن حزام من الأجسام الجليدية ربما كان موجودًا خارج نبتون عندما تشكل النظام الشمسي.

ووفقا لما ذكره موقع " spaceplace.nasa"، كان يحاول كايبر شرح من أين جاءت المذنبات ذات المدارات الصغيرة، ولم ير أي شخص شيئًا هناك حتى الآن لأنه من الصعب رؤية المذنبات الصغيرة تتخطى نبتون حتى مع أفضل التلسكوبات، ولكن حتى دون أن يكون قادرًا على رؤيته بعينيه، فقد تنبأ بحزام كايبر، واتضح أنه على حق.

هناك أجزاء من الصخور والجليد والمذنبات والكواكب القزمة، كما أنه إلى جانب بلوتو فى هذا الحزام، هناك نوعان آخران مثيران للاهتمام فى حزام كويبر هما إريس وهوميا.



إريس

إريس

إريس هو كوكب قزم بحزام كايبر أصغر بقليل من بلوتو وبعيد جداً، حيث يستغرق 557 عامًا ليدور حول الشمس، ولديه قمر صغير اسمه Dysnomia.

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هوميا كوكب قزم هوميا يعد هوميا جسم فضائى بحزام كايبر مثير للاهتمام، فإنه على شكل كرة قدم أمريكية مدهشة طولها حوالي 1200 ميل (1931 كم)، وإنها تدور من طرف إلى آخر كل بضع ساعات، وله قمران يدعيان Hi'iaka و Namaka.



أروكوث أروكوث على بعد مليار ميل من بلوتو، يوجد جسم صغير نسبيا على شكل رجل ثلج يسمى أروكوث، وكان يُطلق عليه في الأصل اسم MU69 ، وقد تم رصد كائن حزام كايبر هذا لأول مرة في عام 2014 بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، ثم في عام 2019، حلقت المركبة الفضائية New Horizons بالفعل بها والتقطت بعض الصور.

ويعد أروكوث أبعد عالم يتم دراسته عن قرب بواسطة مركبة فضائية، واسمه هو مصطلح أمريكي أصلي يعني "السماء"، ويعتقد العلماء أن أروكوث ربما يحمل أدلة حول تكوين كوكبنا وأصل الحياة على الأرض.

ولا يزال حزام كويبر مكانًا غامضًا للغاية، ولدينا الكثير لنتعلمه عنه، وستواصل مركبة New Horizons استكشاف الحزام الفضائى.