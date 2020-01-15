شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر Epic Games يستمر فى توفير ألعاب مجانية على مدار 2020 لجذب المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه متجر ألعاب Epic Games Store تحديا في جذب انتباه اللاعبين منذ إطلاقه في 2018، فيما أدى إصراره المستمر فى الحفاظ على الخصوصية، فضلا عن عدم نضجه النسبي مقارنة بأمثال Steam إلى شكاوى من جميع الجهات، لكن في نفس الوقت فإن المتجر قد حصل في النهاية على عدد مقبول من المستخدمين، وهو ما دفع المنصة للإعلان أنها ستواصل برنامجها الأسبوعي المجاني للألعاب طوال عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على ألعاب مجانية والاحتفاظ بها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تظهر أحدث إحصائيات شركة Epic إنها تزدهر بشكل إيجابي، حيث يضم متجر Epic Games Store الآن 108 ملايين عميل للكمبيوتر الشخصي، ينفقون ما مجموعه 680 مليون دولار، وبالطبع ساعدت مجموعة كبيرة من العروض الحصرية في رفع مستوى صورتها أيضًا.

يذكر أن متجر Epic Games أعلن في وقت سابق إزالة جميع سلسلة ألعاب Infinity Blade من متجر التطبيقات، وقالت الشركة: " نسعى جاهدين لوضع اللاعبين فى المقام الأول وتوفير تجربة مدعومة ومتكاملة فى كل لعبة نقوم بنشرها، ومع تطوير Spyjinx وغيرها من المشاريع، أصبح من الصعب على فريقنا دعم سلسلة Infinity Blade على مستوى يلبى معاييرنا".

وأطلقت Epic Games تطبيق Infinity Blade Stickers ، والذى يتوفر مجانًا، كرسالة شكر لجميع اللاعبين الذين دعموا ألعابها على مر السنين.