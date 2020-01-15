شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثا جديدا لجهاز MacBook قريبا.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة أن أبل تخطط للإعلان عن إصدار جديد من أجهزتها قريباً، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة تحديث لأحد أجهزة MacBook، إذ كانت أبل قد طرحت جهاز MacBook Pro بقياس 16 بوصة خلال 2019، والذي جاء بتحديث رئيسي للوحة المفاتيح، حيث تميزت بأداء أفضل من لوحة المفاتيح التي جاءت في أجهزة MacBook Pro السابقة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

كما استبدلت لوحة مفاتيح butterfly بجهاز MacBook Pro بقياس 16 بوصة، والتي واجهت الكثير من الانتقادات من المستخدمين خلال السنوات الماضية، إذ جاء الإصدار الجديد بلوحة مفاتيح ميكانيكية بتجربة أكثر كفاءة في الكتابة، كما أنها تتميز بتصميم مرن يدعم المستخدم بشكل جيد لمقاومة الغبار.

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وقد رصد موقع 9to5Mac وثائق من أبل تشير إلى خطط الشركة لإطلاق تحديث جديد لأجهزة MacBook خلال بضعة أشهر، حيث قامت أبل بتسجيل جهاز نوت بوك جديد لدى اللجنة الاقتصادية الاوروآسيوية (EEC)، مما يعني أننا قد نرى الجهاز الشخصي المحمول قريباٌ في السوق، كما جرت العادة عند قيام الشركة بهذا النوع من التسجيلات.

وأشار الطلب إلى " كمبيوتر شخصي محمول" دون تحديد أي نوع من أجهزة ماك بوك سيتم تحديثه بالضبط، لكن هذا بالمجمل يعطي إشارة واضحة إلى أن الشركة ستقوم بالكشف عن الماك بوك المُحدث خلال حدثها السنوي الذي يقام في الربيع.

وبالإشارة إلى التحديثات المتوقعة يمكن أن يشمل الجهاز تحسينات لشريط اللمس وكذلك لوحة المفاتيح، بتبني صياغة جديدة وآلية عمل مختلفة باعتماد نظام لوحة المفاتيح العادية لتفادي مشاكل دخول الغبار والأوساخ للجهاز عن طريقها، وبالتالي تغيير في التصميم الداخلي لشكل اللوحة وتناسقها مع الجهاز.