شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تحظر المراهنة على بطاقات الائتمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة البريطانية إنها ستمنع المقامرين من استخدام بطاقات الائتمان للمراهنة عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت لتكديس الديون، وهو ما يعني أن مقامرو بريطانيا البالغ عددهم 24 مليون شخص لن يتمكنوا من استخدام بطاقات الائتمان لوضع رهانات، وذلك في أحدث خطوة من جانب الحكومة لمعالجة مشكلة المقامرة، فيما تأتى هذه الخطوة بعد أقل من عام من خفض بريطانيا للحد الأقصى من الحصة التي يمكن وضعها على محطات الرهان الثابتة ذات الاحتمالات الثابتة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فوفقًا للهيئة التجارية UK Finance، فإن حوالي 800 ألف بريطاني يستخدمون بطاقات الائتمان للمقامرة، وتعتقد لجنة المقامرة أن ربع هؤلاء هم مقامرون ذوو مشاكل - أشخاص مدمنون على المقامرة لمحاولة استعادة خسائرهم، فيما انخفضت أسهم شركات الرهان بما في ذلك 888 Holdings وFlutter Entertainment وWilliam Hill في التعاملات المبكرة، قبل أن تتعافى في وقت متأخر من الصباح، وقالت وزيرة الثقافة هيلين واتيلي إن هناك دليلاً واضحاً على ضرر المستهلكين الذين يراهنون بأموال لا يملكونها.

وقالت في بيان "لن نتردد في اتخاذ أي إجراء إضافي ضروري لحماية الناس من ضرر المقامرة"، حيث أن صناعة لعب القمار تعتبر مزدهرة فى بريطانيا، ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص وحققت 14.4 مليار جنيه إسترليني (18.7 مليار دولار) بعد دفع الأرباح في السنة المالية 2018-2019.

Advertisements

لكن الحكومة سعت إلى تشديد القواعد في السنوات الأخيرة من خلال وضع حد أقصى للحصة على المحطات الطرفية، مما أدى إلى تشديد السن والتحقق من الهوية للمقامرة عبر الإنترنت وتوسيع الدعم لأولئك الذين أصبحوا مدمنين، وسيصبح الحظر الجديد ساري المفعول في 14 أبريل وينطبق على جميع منتجات المقامرة عبر الإنترنت وغير المتصلة بصرف النظر عن تذاكر اليانصيب المتوفرة بدون وصفة.

وقال محللو ديفيد للأبحاث إن الحظر سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض النسبة المئوية المكونة من رقم واحد في الإيرادات ذات الصلة، وقال في مذكرة للعملاء "الأحدث في سلسلة من التغييرات التنظيمية الأكثر شاقة، هو بمثابة تذكير إضافي بأن الفرصة في المملكة المتحدة لم تعد كما كانت من قبل"، وأضاف "ومع ذلك، فإنه لا يزال سوقًا كبيرًا للغاية (لا يزال) متزايدًا ومدرًا للنقد بشكل كبير لمشغلي الألعاب عبر الإنترنت."

يذكر أنه كان لدى البريطانيين ما مجموعه 72.1 مليار جنيه على بطاقات الائتمان في نوفمبر، وفقا لبيانات بنك إنجلترا، بانخفاض طفيف عن مستوى قياسي بلغ 72.9 مليار جنيه في مايو.