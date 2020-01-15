كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “IAV” تطور مركبة “cargobike” الذكية التي تتعقب البريد أثناء إجراء عمليات التسليم

متابعة-سنيار: قامت شركة IAV الهندسية بتطوير cargobike الذكية التي تتعقب البريد أثناء إجراء عمليات التسليم.

باستخدام كاميرا متمركزة في مقدمة cargobike، فإنها تتعرف تلقائيا على حامل البريد وتتبعه بخطى سريعة.

ويتم تخزين الشحنة أيضا في صندوق نقل واسع لا يمكن فتحه إلا عندما يكون حامل البريد في المنطقة المجاورة مباشرة.

تقول IAV: “توفر cargobike حلا متصلا لإجراء عمليات التسليم في المناطق الحضرية، حيث أن الضغط المتزايد على الوقت والتكاليف، والافتقار إلى أماكن لوقوف السيارات، والمرونة المقيدة، واللوائح الأكثر صرامة من حيث المتطلبات البيئية ليست سوى بعض المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية على أساس يومي”.

تم تقديم IAV في نسخة 2020 من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث قدمت IAV سيارة الشحن كحل شامل.

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وتتضمن تطبيقا للهاتف الذكي يعرض للناقل طريقه / معلوماته الفردية والمعلومات ذات الصلة حول المركبة، يتم توصيله أيضًا بخادم الواجهة الخلفية حيث يتم حساب جميع العمليات وحفظها.

cargobike متصل بـ DiSA، مساعد الخدمة الرقمية في IAV، وهي لوحة معلومات ذكية ذات هيكل واضح تسهل العمل لمقدمي مشاركة السيارات وشركات الخدمات اللوجستية وإدارة الأسطول.

تتيح الخدمة عبر الإنترنت مراقبة حالة جميع المركبات من الدراجة إلى الشاحنة وتقييمها، بما في ذلك جميع معايير التشغيل والصيانة الرئيسية، في أي وقت على نطاق عالمي.