كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قفل بصمات الأصابع “Walsun”..خفيف ويمكن استخدامه للدراجات النارية والهوائية

متابعة-سنيار: قد يهتم راكبو الدراجات الذين يبحثون عن قفل للدراجات خفيف الوزن بـ “Walsun”، وهو قفل بصمات الأصابع صغير الحجم يزن 220 غرام فقط ويمكن استخدامه للدراجات النارية والهوائية.

يمكن إزالة “Walsun” في أقل من ثانية واحدة بفضل قارئ بصمات الأصابع السريع وقفلها الحيوي، وهو قادر على تخزين ما يصل إلى 40 مجموعة من بصمات الأصابع مما يسمح للأصدقاء والعائلة أيضا بالوصول إلى دراجتك إذا لزم الأمر.

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يسعى فريق “Walsun” لتطوير المنتجات التي تلبي احتياجات الدراجين، مع الشعور بالأمان والجمال، ويواصل فريق “Walsun” تصميم وإنتاج قفل بصمات الأصابع الذي يمكن الاعتماد عليه.

وقال مطوروه: “نريد توفير حارس أمان موثوق به واستخدامه لعائلتك وشركائك، وقد أمضينا ما يقرب من عام لجعل “Walsun” حقيقة واقعة، كما أننا نحافظ على إعادة التصميم والتحسين، للتأكد من أننا نستطيع توفير منتج جيد للجميع”.

“Walsun” قفل مكون من قطعة واحدة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، وهو متوفر للدعم عبر Kickstarter بسعر مخفض قدره 59 دولارا، مما يوفر 46٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر أبريل 2020.