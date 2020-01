خصومات وتقسيط بدون مقدم.. أسعار الهواتف في ’’بي تك وراية وكارفور‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركتا راية، وبي تك للإلكترونيات، وكارفور هايبر ماركت، عن عروض وتخفيضات هائلة على هواتف سامسونج وآيفون وأوبو، وألكاتيل، وشاومي، بمناسبة العام الجديد.

عروض راية

أعلنت راية ، عن عروض متاحة حتى نهاية يناير، بجميع فروعها، على مستوى الجمهورية.

وأتاحت الشركة نظام التقسيط بأقل فائدة في مصر، كما حددت الشركة رقم١٩٩٠٠ للتواصل مع العملاء..

وفيما يلي العروض:

عناوين فروع راية

عروض بي تك

قدمت بي تك خصومات على الهواتف، مع إمكانية التقسيط بدون مقدم.

كما أتاحت خدمة الشراء اونلاين، عن طريق الرابط http://bit.ly/36UbLPO.

وفيما يلي العروض:

عروض كارفور

قدمت سلسلة "كارفور"، عروضا على الهواتف، بمناسبة عيد ميلادها الـ17، مستمرة حتى 28 يناير، بجميع الفروع.

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

15 مايو - 15 May