فيفو ستعلن عن نموذج APEX بتصميم فريد خلال MWC 2020

أعلنت شركة (فيفو) Vivo الصينية عن عزمها المشاركة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المنتظر أواخر الشهر المقبل، حيث يُنتظر أن تكشف عن نموذج جديد من هواتفها ذات التصميم الفريد.

وأرسلت الشركة الصينية يوم الأحد بطاقة دعوة للحدث الذي سيُقام في مدينة برشلونة الإسبانية بين 24 و27 شباط/فبراير المقبل، وذكرت فيها صراحةً أن الحدث سيكرس للإعلان عن نموذج APEX جديد، وبذلك تخصص فيفو الحدث للسنة الثالثة على التوالي للإعلان عن نموذج جديد من هواتفها الذكية. هذا وقد جاءت بطاقة الدعوة تحت عنوان (مَكِّن التالي) Empower the Next، وحددت موعد الحدث في 23 شباط/فبراير.

وكانت فيفو قد كشفت عن أول نموذج أولي في عام 2018 خلال MWC، وكان النموذج أول هاتف ذكي بلا أي حواف، كما امتاز النموذج بأنه يقدم شاشة تغطي الواجهة تمامًا بدون أي نتوء، كما كان الهاتف الأول مع كاميرا أمامية منبثقة. وفي عام 2019، امتاز هاتف APEX بحساس البصمة الذي جاء تحت الشاشة مع إمكانية التعرف على بصمة الأصبع في أي مكان على الشاشة، مقارنةً بالأجهزة الأخرى التي تأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، ولكن في جزء محدد.

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أما فيما يتعلق بما ستكشف عنه فيفو خلال حدثها للعام الحالي، فليس من الواضح بعد، إذ إن بطاقة الدعوة لا تكشف عن شيء، ولكن يُتوقع أن تكون أبرز مزايا الهاتف الكاميرا بالنظر إلى أن البطاقة تحتوي ما يشبه العين. ويتوقع أن يدعم الهاتف قدرات تقريب مذهلة، قد تصل إلى 10x.