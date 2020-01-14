شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلاف الهنود يخططون للاحتجاج اعتراضا على زيارة "جيف بيزوس" للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الآلاف من رجال الأعمال الهنود للاحتجاج تزامنا مع زيارة جيف بيزوس رئيس شركة أمازون الوشيكة للبلاد، إذ قال أعضاء اتحاد تجار الهند CAIT وهى مجموعة أعمال هندية صغيرة، أنهم سيحشدون ما بين 100 ألف و 500 ألف شخص للاعتراض على قدوم رئيس أمازون، ووصف برافين خانديلوال، الأمين العام لـ CAIT، خططه الاحتجاجية لـ رويترز وبلومبرج، قائلاً إنه يتوقع أن يتظاهر الناس فى أكثر من 300 مدينة حول الهند.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، من المقرر أن تنظم المظاهرات غدا الأربعاء، وهو نفس اليوم المتوقع أن يحضر فيه بيزوس قمة للشركات الصغيرة التى تنظمها أمازون فى العاصمة دلهى.

ويعترض أعضاء CAIT على جهود أمازون للتوسع فى قطاع البيع بالتجزئة الهندى، الذى يهيمن عليه رجال أعمال صغار خارج المدن، ويقولون إن أمازون، التى تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، تستخدم قوتها الاقتصادية لتقديم تسهيلات كبيرة لا يستطيع الأعضاء الأصغر التنافس معها.

وقال سوميت أجاروال المسئول بـ CAIT على موقع تويتر إن مجموعته ستخوض هذه المعركة ضد الإرهابيين والغزاة الاقتصاديين الأجانب حتى النهاية.

كما نشر أجاروال صور احتجاجية بعنوان "Jeff Bezos Back Back!" تظهر وجه بيزوس مشطوبًا بجانب خلفية من المحتجين.

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وفقًا لشبكة أخبار CNBC-TV18 الهندية، نقلاً عن مصادر لم تسمها تعرف خط سير الرحلة، أنه من المقرر أن يصل بيزوس إلى الهند يوم الأربعاء 15 يناير.

تقول الشبكة إنه سيحضر سمبهاف، وهى قمة تديرها أمازون لرجال الأعمال الصغار، وسيكون هذا الحدث فى استاد New Dehli's JLN الرياضى، وسيضم متحدثين من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين فى أمازون، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من شركات مثل جوجل، ولم يتم إدراج بيزوس كمتحدث، لكن أكدت كلا من CNBC-TV18 وبلومبرج أبلغا أنه سيحضر.

ويقال إنه يسعى أيضًا إلى لقاء مع ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، والمشاركة فى حدث مشهور لخدمة أمازون برايم للفيديو.