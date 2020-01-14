تكنولوجيا: تقرير يؤكد على بدء إنتعاش سوق أجهزة الحاسب خلال عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً على أن سوق أجهزة الحاسب يشهد نمو في شحنات الأجهزة للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وذلك بفضل إنتقال الكثير من الشركات إلى نظام تشغيل Windows 10.

سجل سوق أجهزة الحاسب المكتبي والمحمول إرتفاع في شحنات الشركات، حيث أكدت تقارير من Gartner وIDC على نمو سوق أجهزة الحاسب للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

ولقد إرتفعت شحنات الشركات من أجهزة الحاسب المكتبي، وأجهزة الحاسب المحمول الدفتري إلى جانب أجهزة workstation بنسبة 2.7% سنوياً، وفقاً لتقرير IDC، بينما أشار تقرير Gartner إلى نمو بنسبة 0.6 % لعام كامل.

بينما أكدت التقارير على أن شحنات أجهزة الحاسب إرتفعت في الربع الرابع من 2019 إلى 70 مليون وحدة، أي نمو بنسبة 4.8% سنوياً.

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أيضاً أشار تقرير Gartner إلى أن شحنات أجهزة الحاسب في الأسواق العالمية إرتفعت بنسبة 2.3% في الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع الأخير من 2018، إلا أن إحصائيات Gartner لم تشمل أجهزة Chromebook وiPad.

ولقد أكدت الشركات البحثية على أن السبب في إرتفاع نسبة شحنات الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب، يعود بشكل رئيسي لتحول الكثير من الشركات من Windows 7 إلى نظام تشغيل Windows 10، كما توقفت مايكروسوفت عن دفع تحديثات الآمان لأجهزة Windows 7 في 14 من يناير، لذا مع إستمرار تحديث الشركات لأجهزة الحاسب تشير التوقعات إلى أن الشركات ستحقق نمو جديد في شحنات أجهزة الحاسب خلال الفترة القادمة.

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