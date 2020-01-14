20 في المئة من جميع الهواتف المتوسطة ستدعم شبكات 5G في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تحدث ثورة 5G بوتيرة سريعة، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى توسع شبكات الجيل الخامس 5G في الصين. كشفت وكالات الأبحاث المحلية عن بيع 5 ملايين هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في شهر ديسمبر، وسيزداد هذا العدد بسرعة كبيرة.

تشير التوقعات إلى أن أكثر من 20 في المئة من الهواتف التي يبلغ سعرها أقل من 300 دولار أمريكي ستحصل على تكنولوجيا 5G، وبحلول العام 2021 ستدعم خمس الهواتف الذكية في العالم الجيل الجديد من الشبكات.

حاليًا، تتوفر معظم الهواتف الذكية المُزودة بتكنولوجيا 5G في الصين والعديد منها تعتبر حصرية لهذا السوق. تتوفر هواتف مثل Huawei nova 6 و Xiaomi Mi 9 Pro و vivo NEX 3 و vivo iQOO Pro و Honor V30 على إصدارات تدعم شبكات الجيل الخامس 5G والتي بالكاد يمكن شراؤها خارج الصين لأسباب مختلفة. لا تستطيع Huawei و Honor توفير التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في الأسواق حيث تتوفر شبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن شركة Vivo لم تتوسع رسميًا إلى أوروبا أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

بالطبع، هناك أيضًا Oppo Reno 5G و ZTE Axon 10 Pro 5G و Galaxy S10 5G وحتى OnePlus 7 Pro 5G. يمكن شراؤها جميعًا في المملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى انضمت إلى ثورة 5G.

من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمية في العام 2020، وإن كان بنسبة 0.7 في المئة فقط. تتوقع الشركات أن تبيع أكثر من 150 مليون هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو ما يتجاوز شحنات 4G. بفضل MediaTek وإطلاق المعالج MediaTek Dimension 800 5G، تشير التوقعات إلى أنه حتى الهواتف التي تكلف حوالي 200 دولار أمريكي ستحصل على 5G بحلول نهاية الربع الأخير من العام 2020.