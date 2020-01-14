الإتحاد الأوروبي يريد من آبل التخلي عن Lightning لصالح منافذ الشحن الأكثر شيوعًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام الأولى للهواتف المحمولة، كان لدى كل شركة مُصنعة هواتف مع شاحن خاص بها. هذا يعني أنه إذا إستخدمت هاتفًا صُنع من قبل إحدى الشركات، فلن تتمكن من شحنه بإستخدام شاحن شركة أخرى. ومع ذلك، فقد تغير هذا على مر السنين حيث تبنت الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد منفذ MicroUSB، والآن USB Type-C.

ومع ذلك، هناك تعليق واحد شائع، وهو أن شركة آبل تستمر في إستخدام منفذ Lightning في هواتف iPhone الخاصة بها، وفي بعض طرازات iPad، ويبدو الآن أن الإتحاد الأوروبي يُناقش ما إذا كان ينبغي عليهم إصدار قانون من عدمه يفرض على شركة آبل تغيير هذه الممارسة وإستخدام منفذ أكثر شيوعًا، مثل USB Type-C.

من غير الواضح ما إذا كان هذا القانون سيصبح ساري المفعول وكيف يمكن أن تتفاعل معه شركة آبل. ومع ذلك، كانت الشركة قد دافعت سابقًا عن قرارها بعدم إجراء هذا التغيير، مشيرة إلى أنه سيجعل العديد من أجهزتها عتيقة والتسبب أيضًا في الكثير من النفايا الإلكترونية. ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الإتحاد الأوروبي الشركات إلى العمل معًا وإستخدام معيار أكثر شيوعًا.

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ومع ذلك، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل قد تتطلع إلى الإنتقال في نهاية المطاف إلى USB Type-C. بعد كل شيء، لقد نجحت لوحيات iPad Pro بالفعل في هذا الإنتقال، ومع تخلي حواسيب MacBook المحمولة عن المنافذ القديمة لصالح USB Type-C، نتخيل أن الأمر مجرد مسألة وقت، ولكن يبقى أن نرى متى بالضبط ستنتقل شركة آبل لإستخدام منفذ USB Type-C في هواتف iPhone.