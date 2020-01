ظهور معلومات جديدة حول معدل التحديث 120Hz في شاشات هواتف Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل، فلا تتفاجأ من كثرة التسريبات والشائعات التي بدأت تردنا في الأونة الأخيرة حول هذه التشكيلة. ومن المؤكد إلى حد ما أننا سنحصل على الهاتف Galaxy S20 مع شاشة بحجم 6.2 إنش، والهاتف +Galaxy S20 مع شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف Galaxy S20 Ultra مع شاشة بحجم 6.9 إنش، كما أفيد أن سامسونج على إستعداد للتخلي عن معدل التحديث البالغ 60Hz والإنتقال إلى معدل التحديث 120Hz.

ومع ذلك، تشير التغريدة الأحدث من المسرب الصيني الشهير Ice Universe إلى أن سامسونج لن تسمح بإستخدام معدل التحديث 120Hz عندما يتم إختيار دقة +QuadHD بإعتبارها الدقة الأساسية لشاشة الهاتف. وبالتالي، إذا كنت ترغب في إستخدام معدل التحديث البالغ 120Hz، فسوف يتعين عليك تقليص دقة الشاشة إلى +FullHD، في حين سيتعين عليك إختيار معدل التحديث 60Hz في حالة إذا كنت ترغب في إستخدام دقة +QuadHD.

من المؤكد أن إستخدام الدقة العالية ومعدل التحديث المرتفع يؤدي إلى إستنزاف البطارية، لذا تهدف سامسونج بوضوح إلى منع حدوث ذلك. ومع ذلك، سيكون من المؤسف أن يضطر المستخدمين لتقليص دقة الشاشة إذا كانوا يرغبون في إستخدام معدل التحديث 120Hz. في هذه المرحلة، لا تزال هذه مجرد تكهنات، لذلك من الأفضل الإنتظار حتى الشهر المقبل لمعرفة ما إذا كان هذا ما سيحدث بالفعل.

بالعودة إلى تسريب آخر في وقت سابق من هذا اليوم، فقد تردد أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرتين الثانية والثالثة، في حين ستكون الكاميرا الرابعة والأخيرة عبارة عن كاميرا Time Of Flight. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 العادي، فهو سيضم نفس الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف +Galaxy S20 بإستثناء أنه سيفتقر إلى كاميرا Time Of Flight، ولكنه سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh. أما بالنسبة للهاتف Galaxy S20 Ultra، فهو من ناحية أخرى، سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريبًا يصل إلى ×10، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight.

نسخة 5G من الهاتف Galaxy S20 Ultra ستضم 12GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD لما يصل إلى 1 تيرابايت. وبصرف النظر عن الذاكرة، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W مما يسمح بإعادة شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 74 دقيقة فقط.

It can now be said with certainty that Samsung has cancelled the WQHD 120Hz option of the Galaxy S20 series, leaving only FHD 60Hz, FHD 120Hz, WQHD 60Hz. this means that we can't have the best resolution and the best refresh rate at the same time. What is your opinion on this? pic.twitter.com/GaYJuOubw8