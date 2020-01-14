أدلة جديدة تكشف لنا عن سرعة الشحن في الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس علمنا أن Galaxy Bloom ما هو إلا الإسم الرمزي لهاتف سامسونج التالي القابل للطي، والذي سيحمل في الواقع إسم Galaxy Z Flip ليكون بذلك العضو الأول في تشكيلة جديدة من الهواتف. الآن، تم رصد الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي ذو التصميم الصدفي يحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية، وهي الشهادة التي كشفت لنا أن الهاتف سيأتي مع شاحن بقوة 15W في العلبة.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Galaxy Z Flip لن يضم أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم. يُشاع أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855 بدلاً من المعالج Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم مؤخرًا، فضلا عن كاميرتين في الخلف، وكاميرًا أمامية بدقة 10 ميغابكسل.

ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو الشاشة التي تردد أنها ستكون محمية بطبقة زجاجية بدلاً من البلاستيك، مما يجعله أول جهاز قابل للطي في السوق يضم طبقة واقية مصنوعة من الزجاج بدلاً من البلاستيك. هذا كل ما نعرفه في هذه المرحلة.

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هناك أيضًا شائعات تفيد بأن الهاتف Galaxy Z Flip سيكلف نحو 1000 دولار أمريكي، ولكن سيتعين علينا فقط الإنتظار لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا. تستضيف شركة سامسونج حدث Unpacked 2020 الخاص بها في اليوم 11 فبراير 2020، وهو الحدث حيث ستكشف لنا شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S20 Series بالإضافة إلى Galaxy Z Flip.